Euro 2020, Donnarumma e la vittoria: “Dopo il rigore parato non avevo capito” (Di martedì 13 luglio 2021) Sull’ultimo rigore parato durante la finale di Euro 2020 fra Italia e Inghilterra “non ho esultato perché non avevo capito che avevamo vinto. Ero già a terra al rigore di Jorginho, pensavo che era finita e invece ho dovuto continuare. Ora con la Var guardano sempre i piedi perché non puoi essere avanti alla linea, allora mi sono girato verso l’arbitro per capire se era tutto ok. Poi ho visto i miei compagni che venivano verso di me e da lì è partito tutto, non ho capito più niente”. Racconta così gli attimi subito Dopo il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 luglio 2021) Sull’ultimodurante la finale difra Italia e Inghilterra “non ho esultato perché nonche avevamo vinto. Ero già a terra aldi Jorginho, pensavo che era finita e invece ho dovuto continuare. Ora con la Var guardano sempre i piedi perché non puoi essere avanti alla linea, allora mi sono girato verso l’arbitro per capire se era tutto ok. Poi ho visto i miei compagni che venivano verso di me e da lì è partito tutto, non hopiù niente”. Racconta così gli attimi subitoil ...

