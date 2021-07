Eros Ramazzotti: “Quando ho detto ‘no’ a Monica Bellucci. Eravamo entrambi liberi…” (Di martedì 13 luglio 2021) È amico di Marco Verratti e c’è da scommettere che il coro con “Più bella cosa” sul pullman degli azzurri l’abbia intonato il giocatore del Paris Saint-Germain e della Nazionale. L’amicizia la conferma Eros Ramazzotti in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “…. Già nei giorni scorsi mi mandava video dei loro cori… che bella sensazione. Ho visto la finale in Grecia con amici italiani e polacchi. Una gioia dopo tanta sofferenza, e non intendo solo quella della tensione di una partita cominciata male. Complimenti anche a Berrettini per la finale di Wimbledon e ai Maneskin cui consiglio di rimanere umili. E ora speriamo che le cose vadano bene in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) È amico di Marco Verratti e c’è da scommettere che il coro con “Più bella cosa” sul pullman degli azzurri l’abbia intonato il giocatore del Paris Saint-Germain e della Nazionale. L’amicizia la confermain un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “…. Già nei giorni scorsi mi mandava video dei loro cori… che bella sensazione. Ho visto la finale in Grecia con amici italiani e polacchi. Una gioia dopo tanta sofferenza, e non intendo solo quella della tensione di una partita cominciata male. Complimenti anche a Berrettini per la finale di Wimbledon e ai Maneskin cui consiglio di rimanere umili. E ora speriamo che le cose vadano bene in ...

