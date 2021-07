Enorme continente sommerso trovato sotto l’Islanda

(Di martedì 13 luglio 2021) Esiste una teoria rivoluzionaria proposta dai geologi dell’Università di Durham (Inghilterra). In base a questa teoria esisterebbe un interoproprio. Cosa dice lo studio sul? Gli esperti hanno pubblicato uno studio in cui affermano chesarebbe solo la punta di un vasto. Un frammento dell’antico super

Advertising

CorriereMaritt1 : Si chiude l'anno sociale Propeller Club Livorno, è il momento per fare il punto sul porto, progetti in fase di avan… - GenioIncompres8 : Enorme continente sommerso si trova sotto l’Islanda secondo nuovo studio -

Ultime Notizie dalla rete : Enorme continente

ANSA Nuova Europa

...Paese fiero di essere uscito dall'Europa e che si merita di stare lontano dallo stesso, ... considerato un'colonia che usa, per l'appunto, l'inglese come koiné e lingua universale. ...... dal 2002 in poi, la Coppa Rimé è stata sollevata soltanto da compagini del Vecchio. Ci ... E' un peccatoche lasci la serie A. E' inutile spendere altre parole su Donnarumma . E' un ...L'Islanda è la punta di un continente sommerso sconosciuto? L'Islanda potrebbe estendersi fino a 1.000.000 di chilometri quadrati.L’aumento più significativo si è registrato proprio nel continente africano dove circa il 21 per cento ... Ci sono realtà come Haiti, Yemen, Sud Sudan in enorme difficoltà. Nel Tigray, al nord ...