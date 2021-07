Effetto Europei sul Covid? Abrignani (Cts): '4 o 5 giorni per vedere gli effetti' (Di martedì 13 luglio 2021) "Già fra 4 o 5 giorni, se osserveremo dei picchi di contagi nelle città dove ci sono stati comportamenti a rischio, vedremo se" con i festeggiamenti per la vittoria agli Europei "abbiamo rischiato ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 13 luglio 2021) "Già fra 4 o 5, se osserveremo dei picchi di contagi nelle città dove ci sono stati comportamenti a rischio, vedremo se" con i festeggiamenti per la vittoria agli"abbiamo rischiato ...

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Europei Coronavirus. In Francia effetto Macron. Boom di prenotazioni per vaccinarsi ...state consegnate dosi sufficienti per raggiungere il 70% dei cittadini di tutti i Paesi europei", ... Francia, effetto Macron: boom di prenotazioni per vaccinarsi La Francia, intanto, registra un boom di ...

I contagi risalgono e il Green Pass potrebbe cambiare E le prospettive per le prossime settimane non sono delle più rosee, soprattutto perché in tutto il continente si attende di misurare l'effetto Europei . Durante la finale di domenica sera, Maria Van ...

Europei 2020, Ecdc: oltre 2.500 contagiati, è l'effetto del torneo itinerante La Repubblica Coldiretti Vicenza: benzina alle stelle La benzina balza alle stelle. E gli effetti sulla spesa alimentare si fanno da subito notare. Da inizio anno, benzina e diesel, infatti, costano circa il 13,4% in più, il che determina un aumento medi ...

I contagi risalgono e il Green Pass potrebbe cambiare A causa della variante Delta il tasso di positività torna sopra l'1% - Il governo valuta la possibilità di concedere il green pass solo dopo la seconda dose e Figliuolo suggerisce di fare come in Fran ...

