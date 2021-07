Dalla giustizia all’ambiente Col nuovo M5S per Draghi cambia musica Conte chiederà un cambio di passo sull’ecologia E senza modifiche la riforma Cartabia rischia grosso

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 13 luglio 2021) Oramai è solo questione di tempo: a breve conosceremo ilstato del M5S, gli attivisti potranno votarlo sulla nuova piattaforma pentastellata e così potrà iniziare il tanto agognatocorso dei pentastellati. Dopo settimane in cui era più che una mera ombra l’ipotesi di scissione, alla fine è prevalso il buon senso: Giuseppee Beppe Grillo hanno mediato (leggi l’articolo), e hanno trovato un’intesa (per alcuni, come spesso accade in questi casi, più favorevole a Grillo, per altri più a). “Determinante è stato lo scontro interno – riferisce un parlamentare pentastellato – dopo la ...