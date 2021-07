Covid, news. 1.534 casi e 20 morti. Francia, dosi record dopo stretta "Green pass". LIVE (Di martedì 13 luglio 2021) Processati 192.543 tamponi nelle ultime 24 ore. Calano terapie intensive (-1) e i ricoveri ordinari (-21). In Francia per il personale sanitario scatta l'obbligo di vaccino, per andare al bar e al ristorante servirà un pass: record di dosi in 24 ore. La misura divide i governatori e il mondo della politica: piace ai dem e a FI ma trova freddo M5s. Meloni: "Idea raggelante". Salvini: "Non scherziamo". Divisi i governatori: sì di Toti, no di Fontana Leggi su tg24.sky (Di martedì 13 luglio 2021) Processati 192.543 tamponi nelle ultime 24 ore. Calano terapie intensive (-1) e i ricoveri ordinari (-21). Inper il personale sanitario scatta l'obbligo di vaccino, per andare al bar e al ristorante servirà undiin 24 ore. La misura divide i governatori e il mondo della politica: piace ai dem e a FI ma trova freddo M5s. Meloni: "Idea raggelante". Salvini: "Non scherziamo". Divisi i governatori: sì di Toti, no di Fontana

Advertising

LaStampa : Nell’est dell’India si sta consumando una strage silenziosa: il Covid fa crescere le uccisioni di elefanti… - repubblica : Usa, nuovo allarme per vaccino anti Covid Johnson & Johnson - LaStampa : L’Italia in festa, variante Covid in agguato - EurasiaticoL : RT @valfurla: 'Sono italiana, ho 40 anni e ho due figli. Facevo le pulizie, ma poi con il covid ho perso il lavoro. Vengo ogni giorno a pre… - rep_roma : Covid, la variante Delta si prende metà Lazio: riscontrata nel 57,1% dei campioni analizzati [di Arianna Di Cori] [… -