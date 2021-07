Covid, i dati: 1534 nuovi casi con 192.543 test. Tasso cala all’0,8%. Le vittime sono 20 (Di martedì 13 luglio 2021) sono 1534 i nuovi casi di positività registrati in Italia (195 ai test rapidi), lunedì erano stati 907. A fronte di 192.543 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 73.571. Il Tasso di positività è dello 0,8%, in calo rispetto all’1,21% di ieri. sono venti le vittime, ieri erano state 24. Per quanto riguarda i ricoveri si regista un calo pari a – 21, ieri il calo era stato stato più consistente con -66. Sette gli ingressi di pazienti in terapia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021)di positività registrati in Italia (195 airapidi), lunedì erano stati 907. A fronte di 192.543 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 73.571. Ildi positività è dello 0,8%, in calo rispetto all’1,21% di ieri.venti le, ieri erano state 24. Per quanto riguarda i ricoveri si regista un calo pari a – 21, ieri il calo era stato stato più consistente con -66. Sette gli ingressi di pazienti in terapia ...

Advertising

borghi_claudio : @valjant_e @AnnaBellamela65 @MAH40847052 @anto_sent_this Il mio collega che ha contratto il covid era vaccinato. Mi… - Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati accertati 780 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un solo giorno… - repubblica : ?? Covid, contagi in risalita del 5% ma non c'e' impatto sugli ospedali e calano i decessi: i dati Gimbe - roughnuances : RT @BarillariDav: 76206 reazioni avverse, di cui il 12% gravi (morte, invalidità, miocardite, pericardite,...). Principalmente donne, fra… - andreastoolbox : Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 13 luglio | Sky TG24 -