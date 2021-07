Contagi in ripresa in 19 regioni, cinque a rischio zona gialla. Ma il governo non vuole chiudere (Di martedì 13 luglio 2021) I Contagi da Coronavirus sono in ripresa in 19 regioni italiane. Sono cinque, e non quattro, quelle che rischiano il ritorno della zona gialla. Ma il governo Draghi vuole evitare le chiusure estive e studia il modo per modificare i parametri che determinano i cambi di colore dei territori. Mentre Sergio Abrignani del Comitato Tecnico Scientifico pronostica 30 mila casi al giorno entro fine agosto per la variante Delta. E l’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l’allarme per il «Contagio in diretta» durante i festeggiamenti per la ... Leggi su open.online (Di martedì 13 luglio 2021) Ida Coronavirus sono inin 19italiane. Sono, e non quattro, quelle che rischiano il ritorno della. Ma ilDraghievitare le chiusure estive e studia il modo per modificare i parametri che determinano i cambi di colore dei territori. Mentre Sergio Abrignani del Comitato Tecnico Scientifico pronostica 30 mila casi al giorno entro fine agosto per la variante Delta. E l’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l’allarme per il «o in diretta» durante i festeggiamenti per la ...

