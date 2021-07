Call of Duty Warzone ha un nuovo creative director direttamente da Far Cry 6 (Di martedì 13 luglio 2021) Call of Duty Warzone ha un nuovo creative director e arriva direttamente da Far Cry 6. Ted Timmins ha annunciato il suo nuovo ruolo sul suo account Twitter personale, dicendo che si è unito ufficialmente al team dello studio Raven Software di Warzone. Timmins ha annunciato la sua partenza da Ubisoft a giugno, affermando che il suo ruolo era giunto al termine mentre il lavoro su Far Cry 6 si concludeva prima della sua prossima uscita del 7 ottobre. Timmins, prima di entrare a far parte di Ubisoft, ha lavorato su Sea of ??Thieves di Rare ed ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 luglio 2021)ofha une arrivada Far Cry 6. Ted Timmins ha annunciato il suoruolo sul suo account Twitter personale, dicendo che si è unito ufficialmente al team dello studio Raven Software di. Timmins ha annunciato la sua partenza da Ubisoft a giugno, affermando che il suo ruolo era giunto al termine mentre il lavoro su Far Cry 6 si concludeva prima della sua prossima uscita del 7 ottobre. Timmins, prima di entrare a far parte di Ubisoft, ha lavorato su Sea of ??Thieves di Rare ed ...

