Calciomercato Perugia, arriva Lisi dal Pisa (Di martedì 13 luglio 2021) Perugia - Il Perugia , in un comunicato, ha ufficializzato l'acquisto di Francesco Lisi dal Pisa . Il giocatore resterà in Umbria fino al 2024 ed ecco la nota in cui si evince la notizia: " A. C. ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 luglio 2021)- Il, in un comunicato, ha ufficializzato l'acquisto di Francescodal. Il giocatore resterà in Umbria fino al 2024 ed ecco la nota in cui si evince la notizia: " A. C. ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Perugia Calciomercato Perugia, arriva Lisi dal Pisa PERUGIA - Il Perugia , in un comunicato, ha ufficializzato l'acquisto di Francesco Lisi dal Pisa . Il giocatore resterà in Umbria fino al 2024 ed ecco la nota in cui si evince la notizia: " A. C. Perugia Calcio ...

Calciomercato Sassuolo: Alessandria in chiusura per Kolaj e Russo Il Perugia, complice l'empasse con il Sassuolo, non ha chiuso la trattativa per Kolaj e l'Alessandria ne ha approfittato: la chiusura della doppia trattativa è prevista nelle prossime 24 - 36 ore . ...

Calciomercato Sassuolo: il Cesena in pressing su quattro giovani neroverdi Il rapporto tra Cesena e Sassuolo è sempre stato proficuo per entrambe le parti: sono tantissime le operazioni di calciomercato chiuse tra le due società – sia in ambito giovanile che di prima squadra ...

