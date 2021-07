Borse giù, inflazione Usa sopra le attese. JpMorgan e Goldman Sachs battono le stime (Di martedì 13 luglio 2021) Resta la cautela di fondo per la diffusione della variante Delta del Covid-19. Buona domanda e tassi misti per i BTp in asta Leggi su ilsole24ore (Di martedì 13 luglio 2021) Resta la cautela di fondo per la diffusione della variante Delta del Covid-19. Buona domanda e tassi misti per i BTp in asta

Ultime Notizie dalla rete : Borse giù Borsa: l'Europa alla finestra a meta' seduta, a Milano ( - 0,2%) giu' le banche Le Borse europee restano alla finestra a meta' seduta, nel giorno delle trimestrali delle grandi banche Usa e del dato chiave sull'inflazione americana. Milano cede lo 0,2%, Parigi lo 0,3%, Francoforte e'...

Borsa: Londra e Madrid le peggiori a meta' seduta, Milano in equilibrio ( - 0,01%) Questa mattina erano state vivaci le Borse asiatiche anche sulla scia della decisione a sorpresa dalla banca centrale cinese che ha tagliato il tasso di riserva obbligatoria delle banche come misura ...

