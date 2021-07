Blocco licenziamenti, Tridico (Inps): “In poco meno di un anno salvati 330mila posti di lavoro” (Di martedì 13 luglio 2021) Il Blocco dei licenziamenti ha contribuito a preservare 330mila posti di lavoro. A dirlo, durante la presentazione del rapporto annuale alla Camera, il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. “Una parte ridotta dei lavoratori ha perso il posto a seguito del Blocco dei licenziamenti – ha specificato – E secondo i dati statistici, il Blocco dei licenziamenti ha preservato 330 mila posti di lavoro” . Il risultato del Blocco dei licenziamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Ildeiha contribuito a preservaredi. A dirlo, durante la presentazione del rapporto annuale alla Camera, il presidente dell’, Pasquale. “Una parte ridotta dei lavoratori ha perso il posto a seguito deldei– ha specificato – E secondo i dati statistici, ildeiha preservato 330 miladi” . Il risultato deldei...

