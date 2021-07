Battiti Live 2021 streaming e tv: dove vedere lo show musicale (Di martedì 13 luglio 2021) Battiti Live 2021 streaming e diretta tv: dove vedere lo show Battiti Live streaming TV – Oggi, martedì 13 luglio, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Battiti Live 2021, la prima puntata dello show musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci che come ogni anno ci accompagna alla ricerca della canzone dell’estate. Il concerto organizzato da Radionorba si tiene in una spettacolare location, il Castello Aragonese di Otranto, ... Leggi su tpi (Di martedì 13 luglio 2021)e diretta tv:loTV – Oggi, martedì 13 luglio, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda, la prima puntata dellocondotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci che come ogni anno ci accompagna alla ricerca della canzone dell’estate. Il concerto organizzato da Radionorba si tiene in una spettacolare location, il Castello Aragonese di Otranto, ...

Advertising

team_world : Battiti Live 2021 arriva anche su ITALIA 1! Questa sera la prima puntata con Sangiovanni, Irama, Fedez, Orietta Ber… - DotanMusic : Ciao Italia! I’ll be back on national tv tonight for Battiti Live ?? Siete pronti a cantare con me? Stasera a Battit… - MediasetPlay : Tantissimi ospiti e tante emozioni! Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri vi aspettano da martedì 13 luglio su… - rebev_ : @Benji_Mascolo battiti live 2019, Trani?? - StefaNiall_88 : RT @team_world: Battiti Live 2021 arriva anche su ITALIA 1! Questa sera la prima puntata con Sangiovanni, Irama, Fedez, Orietta Berti, Ales… -