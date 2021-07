Venezia 2021: Spencer con Kristen Stewart in concorso al Festival (Di lunedì 12 luglio 2021) Spencer, il film drammatico su Lady Diana di Kristen Stewart, sarà presentato in anteprima presso il Festival di Venezia. Spencer, l'attesissimo dramma di Pablo Larraín con Kristen Stewart nel ruolo di Lady Diana, a settembre sarà presentato in anteprima mondiale in concorso a Venezia 2021, come ha recentemente confermato un giornalista di Variety. Scritto dal creatore di "Peaky Blinders", Steven Knight, il film è incentrato su un fine settimana all'inizio degli anni '90 in cui Diana decise di separarsi dal ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 luglio 2021), il film drammatico su Lady Diana di, sarà presentato in anteprima presso ildi, l'attesissimo dramma di Pablo Larraín connel ruolo di Lady Diana, a settembre sarà presentato in anteprima mondiale in, come ha recentemente confermato un giornalista di Variety. Scritto dal creatore di "Peaky Blinders", Steven Knight, il film è incentrato su un fine settimana all'inizio degli anni '90 in cui Diana decise di separarsi dal ...

