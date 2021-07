(Di lunedì 12 luglio 2021) Alessandro Bastoni ha la stessa età ma è salito sul treno giusto e ora piace a mezza Europa. Zinho, altro classe '99, invece nell'Inter non esordirà nemmeno nella prossima stagione. Se come ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Vanheusden continua il viaggio... Adesso il prestito al Genoa - Gazzetta_it : Vanheusden continua il viaggio... Adesso il prestito al Genoa -

Ultime Notizie dalla rete : Vanheusden continua

L'Inter invece è ancora convinta chesia da Inter, tanto che lo ha appena contro riscattato dallo Standard Liegi per 16 milioni. Mica noccioline. Al momento però Zinho, che infatti non è ......dovrà reggere l'impatto di un' attenzione da parte dei media e dei tifosi da sempree ... Stankovic, Cordaz e Brazao, i difensori D'Ambrosio, Ranocchia, Kolarov , Gravillon, Pirola e...Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter continua a lavorare al mercato in uscita. Dopo la pesantissima cessione di Hakimi, per il club nerazzurro si è aperto il capitolo prestiti ...Cagliari e Genoa continuano a sfidarsi a colpi di calciomercato. I due club rossoblù si contendono Zinho Vanheusden dello Standard Liegi Anche quest’anno Cagliari e Genoa si sfidano a colpi di calciom ...