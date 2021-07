Ultime Notizie Roma del 12-07-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno vittoria di ieri è stata un’esplosione di gioia ma anche di follia Milano quella caratterizzata La notte dei festeggiamenti con 15 feriti soccorsi di cui 3 gradi in piazza del Duomo si tratta di tre ventenni ricoverati in codice rosso per lesioni varie tra cui quelle da bombe carta Roomba invece letteralmente impazzita me le fanno sono dedicate ai più forte già collaudato In occasione della semifinale vinta dalla Nazionale contro la Spagna argomento Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli diHa trascorso una giornata tranquilla completato decorso post ...