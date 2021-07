Relic Entertainment | un conto alla rovescia per il team di Company of Heroes – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 12 luglio 2021) Sul canale Twitch diè comparso un misterioso: ilautore diofsi prepara ad annunciare qualcosa?.ha dato il via a un misteriososul suo canale Twitch che terminerà alle 19.00 di domani, 13 luglio. A quel punto cosa verrà annunciato dalautore diof? Stando a quanto viene mostrato nel teaser, sulla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Relic Entertainment

Multiplayer.it

Qualcosa bolle in pentola sul canale Twitch di. Lo sviluppatore sta trasmettendo quella che ha tutta l'aria di essere una mappa del Mar Mediterraneo vista dall'alto, stilizzata in un modo che ricorda gli inizi del 20° secolo. ...... visto che il curriculum di Digital Scape è davvero notevole: la società è stata costituita nel 2012 da veterani del settore, provenienti da team del calibro di BioWare, RadicalGli sviluppatori di Homeworld 3 annunciano di essere alla ricerca di studi che producano trailer per la prossima campagna di marketing del gioco ...