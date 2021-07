Pit Beirer: “Se Petrucci vuole la Dakar lo sosterremo” (Di lunedì 12 luglio 2021) Già qualche giorno fa era uscita la notizia e noi ve lo avevamo riportato sulle nostre pagine. Ora la possibile avventura di Danilo Petrucci alla Dakar sembra sempre più vicina. Il benestare del Direttore di KTM Pit Beirer suona come investitura ufficiosa del pilota ternano. Petrucci: sarà Dakar? Il nostro portacolori Danilo Petrucci potrebbe avventurarsi nello storico raid della Dakar. L’idea già palesata da un paio di settimane dal ternano pare aver trovato il benestare del direttore di KTM, Pit Beirer. “Anzitutto bisogna dire che di lavoro da fare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 luglio 2021) Già qualche giorno fa era uscita la notizia e noi ve lo avevamo riportato sulle nostre pagine. Ora la possibile avventura di Daniloallasembra sempre più vicina. Il benestare del Direttore di KTM Pitsuona come investitura ufficiosa del pilota ternano.: sarà? Il nostro portacolori Danilopotrebbe avventurarsi nello storico raid della. L’idea già palesata da un paio di settimane dal ternano pare aver trovato il benestare del direttore di KTM, Pit. “Anzitutto bisogna dire che di lavoro da fare ...

