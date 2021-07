Petrolio | a New York chiude in calo a 74 | 10 dollari

(Di lunedì 12 luglio 2021) New, 12 lug. (Adnkronos) -inila New. Il West Texas Intermediate (Wti) per agosto ha chiuso indi 46 cents attestandosi a 74,10al barile.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio New

Tiscali.it

Nel 2018 Ofer è entrata a far parte dell'Advisory Board del BloombergEconomy Forum.[17] Il ... [8] una società privata con sede a Monaco focalizzata su spedizioni, immobili,e gas, banche ...Intanto è stabile sulla piazza diYork l' S&P - 500 . Dopo una partenza difficile, le Borse ... Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,56%. Torna a ...New York, 12 lug. (Adnkronos) - Chiude in calo il petrolio a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per agosto ha chiuso in calo di 46 cents attestandosi a 74,10 dollari al barile.Oro nero a 73,58 dollari. Il petrolio è in ribasso a New York. Le quotazioni del greggio perdono l'1,31% a 73,58 dollari al barile.