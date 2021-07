**Pd: Letta verso candidatura a suppletive Siena, domani possibile ok** (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – La “notizia non è confermata”, si specifica. Ma sembra ormai ad un passo la candidatura del segretario del Pd, Enrico Letta, alle suppletive a Siena. domani in serata, a quanto apprende l’Adnkronos, dovrebbe riunirsi il Pd locale e lì potrebbe arrivare l’ufficialità della candidatura. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – La “notizia non è confermata”, si specifica. Ma sembra ormai ad un passo ladel segretario del Pd, Enrico, allein serata, a quanto apprende l’Adnkronos, dovrebbe riunirsi il Pd locale e lì potrebbe arrivare l’ufficialità della. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

