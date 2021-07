Parità di genere, nessuna svolta dal Pnrr: per le donne solo briciole (Di lunedì 12 luglio 2021) Pochi investimenti nei servizi in grado di favorire l’occupazione femminile e creare nuove opportunità per le ragazze. Con la pandemia abbiamo fatti passi indietro. Prendo a prestito le parole di Linda Laura Sabbadini, direttrice dell’Istat, che ha definito “residuale” l’investimento del Pnrr per la Parità di genere. Il più importante strumento che abbiamo a disposizione per cambiare il Paese – il Pnrr appunto – non chiuderà il gap occupazionale e sociale tra uomini e donne, rischiando così di trasformarsi nell’ennesima occasione persa lungo la strada della Parità. Ne ho parlato nel corso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Pochi investimenti nei servizi in grado di favorire l’occupazione femminile e creare nuove opportunità per le ragazze. Con la pandemia abbiamo fatti passi indietro. Prendo a prestito le parole di Linda Laura Sabbadini, direttrice dell’Istat, che ha definito “residuale” l’investimento delper ladi. Il più importante strumento che abbiamo a disposizione per cambiare il Paese – ilappunto – non chiuderà il gap occupazionale e sociale tra uomini e, rischiando così di trasformarsi nell’ennesima occasione persa lungo la strada della. Ne ho parlato nel corso ...

Advertising

Esterin62237737 : RT @Gigadesires: Le quote rosa. La parità di genere. L'emancipazione femminile. La deficienza. - PierantoniFabio : RT @_cieloitalia: La parità di genere. Molti specificano di essere maschio gay, o donna gay e questa sarebbe la parità di genere? Specific… - Thomasdr14 : RT @Gigadesires: Le quote rosa. La parità di genere. L'emancipazione femminile. La deficienza. - isladecoco7 : RT @Gigadesires: Le quote rosa. La parità di genere. L'emancipazione femminile. La deficienza. - Gigadesires : Le quote rosa. La parità di genere. L'emancipazione femminile. La deficienza. -