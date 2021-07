Palermo: "la Traviata" e Italia - Inghilterra. Dopo i rigori l'orchestra esegue l'Inno (Di lunedì 12 luglio 2021) Palermo, 11 luglio, sera. Al Teatro di Verdura , utilizzato d'estate per le rappresentazioni del Teatro Massimo, istituzione culturale della città, va in scena un'opera: La Traviata di Verdi , a ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 12 luglio 2021), 11 luglio, sera. Al Teatro di Verdura , utilizzato d'estate per le rappresentazioni del Teatro Massimo, istituzione culturale della città, va in scena un'opera: Ladi Verdi , a ...

Advertising

rvp : #RaviVisvesvarayaSharadaPrasad - connessiopera : Traviata a Palermo: Simone Piazzola raggiunge le 185 recite come papà Germont - on_opera : La Traviata Palermo 2021 Yende Astorga Piazzola Verdi PLEASE RETWEET - giudiiiiiiiii : RT @tignusel: @SCRIGNOMAGICO sto ascoltando la #Traviata in streaming dal Teatro Massimo di #Palermo .... - tignusel : @SCRIGNOMAGICO sto ascoltando la #Traviata in streaming dal Teatro Massimo di #Palermo .... -