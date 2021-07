Oroscopo di oggi 12 luglio: Cancro indeciso e novità per Acquario (Di lunedì 12 luglio 2021) La giornata del 12 luglio subirà l’affascinante influenza degli astri. I segni zodiacali, guidati dall’assetto planetario odierno, si muoveranno all’interno della loro quotidianità, prendendo decisioni importanti e relazionandosi con amici e partner. Per accedere ai dettagli dell’Oroscopo di oggi è importante prendere visione delle posizioni dei pianeti. Luna, Venere e Marte si trovano nel segno del Leone, mentre Giove e Nettuno transitano nel Cancro. Sole, Saturno e Plutone permangono rispettivamente in Cancro, Acquario e Capricorno, al contrario di Urano che risiede nel Toro. Si ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 luglio 2021) La giornata del 12subirà l’affascinante influenza degli astri. I segni zodiacali, guidati dall’assetto planetario odierno, si muoveranno all’interno della loro quotidianità, prendendo decisioni importanti e relazionandosi con amici e partner. Per accedere ai dettagli dell’diè importante prendere visione delle posizioni dei pianeti. Luna, Venere e Marte si trovano nel segno del Leone, mentre Giove e Nettuno transitano nel. Sole, Saturno e Plutone permangono rispettivamente ine Capricorno, al contrario di Urano che risiede nel Toro. Si ...

