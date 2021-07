Matteo Renzi apre ai referendum leghisti sulla giustizia (Di lunedì 12 luglio 2021) “Il referendum sulla giustizia? Ci stiamo ragionando se firmarlo, non c’è obbligo di partito”. Lo ha ribadito il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo a Napoli alla presentazione del suo libro ‘Controcorrente’. ”È un referendum radicale che passerà perché ha già cinque Regioni. È un incentivo e uno stimolo per fare riforme più serie”. “sulla giustizia - ha proseguito - auspico un punto di intesa e di caduta, col Parlamento che fa le leggi e i giudici i processi. E che si smetta con le invasioni di campo. E quando penso ai ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 luglio 2021) “Il? Ci stiamo ragionando se firmarlo, non c’è obbligo di partito”. Lo ha ribadito il leader di Italia Viva,, intervenendo a Napoli alla presentazione del suo libro ‘Controcorrente’. ”È unradicale che passerà perché ha già cinque Regioni. È un incentivo e uno stimolo per fare riforme più serie”. “- ha proseguito - auspico un punto di intesa e di caduta, col Parlamento che fa le leggi e i giudici i processi. E che si smetta con le invasioni di campo. E quando penso ai ...

