Mario Draghi a Donnarumma | N' do stai? Che parate

Advertising

FerdiGiugliano : Dichiarazione di Mario Draghi “Gli italiani celebrano il successo della nazionale ai campionati europei di calcio.… - marcoardemagni : Se un anno fa qualcuno mi avesse detto che nel 2021 avremmo vinto Eurovision, Scudetto, Euro 2021 e tutto questo co… - FerdiGiugliano : 'Oggi siete voi a essere entrati nella storia. Ci avete fatto emozionare, commuovere, gioire, abbracciare. Avete ra… - NormandiLieto : RT @ldibartolomei: Le parole di Mario Draghi dello sport come 'ascensore sociale' sono molto vere ma anche molto tristi. Perchè un Paese ch… - MarcoZigagna : RT @perchetendenza: 'NDO STAI': Per questo momento del discorso di Mario Draghi a #PalazzoChigi -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

A Palazzo Chigi il Premieraccoglie la nazionale italiana, campione d'Europa e si complimenta in particolare con Gigio Donnarumma.Gli atleti si sono poi recati a Palazzo Chigi per l'incontro con il premierIl sollievo per avere evitato la scissione permette al M5S di accreditare un recupero di unità e strategia. Ma il dualismo tra il fondatore e l’ex premier lascia indovinare una leadership bicefala e c ...E anche dopo, i supporters italiani sono rimasti in paziente attesa fino all’inizio della festa vera e propria, arrivata al termine dell’incontro con il Premier Mario Draghi ed il Presidente Sergio ...