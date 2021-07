M5S, Grillo e Conte ritrovano l’intesa: evitata la scissione (Di lunedì 12 luglio 2021) La nuova fase del Movimento 5 Stelle può prendere il via: inaspettatamente la frattura tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte è stata risanata. Adesso si attende la votazione del nuovo statuto. Credit: Alastair Grant-WPA Pool/Getty ImagesLa scissione tra il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte sembrava ormai essere definitiva, dopo il duro scontro avvenuto tra l’ex premier e Beppe Grillo in merito allo statuto. Per come si è sviluppata la vicenda nel corso delle ultime due settimane, l’esito è stato decisamente inaspettato. L’attuale reggente del M5S, Vito Crimi, nel corso dell’assemblea congiunta dei gruppi ... Leggi su ck12 (Di lunedì 12 luglio 2021) La nuova fase del Movimento 5 Stelle può prendere il via: inaspettatamente la frattura tra Beppee Giuseppeè stata risanata. Adesso si attende la votazione del nuovo statuto. Credit: Alastair Grant-WPA Pool/Getty ImagesLatra il Movimento 5 Stelle e Giuseppesembrava ormai essere definitiva, dopo il duro scontro avvenuto tra l’ex premier e Beppein merito allo statuto. Per come si è sviluppata la vicenda nel corso delle ultime due settimane, l’esito è stato decisamente inaspettato. L’attuale reggente del M5S, Vito Crimi, nel corso dell’assemblea congiunta dei gruppi ...

