L’Italia Campione d’Europa | forse non era la squadra migliore ma ci ha insegnato l’amore

(Di lunedì 12 luglio 2021) Gli anglosi, meschini, si tolgono la medaglia degli sconfitti. Gni levano la coppa colle braccia di Giorgione Chiellini, l’omone che sorride, ma sono una cosa sola, un mostro da 26 paia di braccia e 27 di gambe contando le stampelle di Spinazzola. Esattamente trentanove anni fa Bearzot il Vecio faceva di unauna famiglia, e vinceva contro tutti; oggi Mancini eterno giovanotto ha fatto una famiglia di unae ha vinto contro tutti, anche contro la sua storia di calciatore che in azzurro è sempre andato in bianco. Invece in bianco ci sono andati i bianchi, discretamente stronzi. Se la sono voluta. Avevano vinto dopo un ...