L' Italia Campione d' Europa è a Roma | accoglienza pazzesca

(Di lunedì 12 luglio 2021)- L'è tornata ae nel pomeriggio sarà ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , e a palazzo Chigi dal premier Mario Draghi . Dopo l'atterraggio all'...

Advertising

UEFAcom_it : ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro - RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - Guillaumemp : ???? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA ???? - ariolele : RT @GiorgiaMeloni: Il cielo di Londra si tinge d’Azzurro! ????ITALIA CAMPIONE D’EUROPA???? #ItaliaInghilterra #Euro2020Final #ItalyEngland #Vi… - Euro_comunica : Italia campione d'Europa: tifosi in strada nella Capitale -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Campione

Dopo il successo della nazionale azzurra a Wembley sono tantissimi i personaggi dello showbiz (e non solo) a postare per esprimere tutta la loro gioia: dal bacio di Fedez e Chiara Ferragni a Emma ...D'EUROPA! Bonucci, che esultanza! La frase urlata per zittire i tifosi inglesi I complimenti all'di Lineker Durante la partita di Wembley l'account Twitter di Gary Lineker è ...L'Italia è campione d'Europa, battendo 4-3 l'Inghilterra ai rigori nella finale di Wembley. "E' la Coppa di tutti gli italiani". L'Italia è campione d'Europa e il ct Roberto Mancini, dopo la vittoria ...Italia campione d’Europa. Dopo una sofferta vittoria arrivata ai rigori contro l’Inghilterra, con un Donnarumma decisivo ai rigori, l’Italia ha portato a casa il risultato dopo 53 anni dall’ultima ...