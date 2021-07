Liam Gallagher s’inca**a con i calciatori inglesi: “Togliere la medaglia è irrispettoso” (Di lunedì 12 luglio 2021) Londra, 12 lug – Liam Gallagher, ex frontman degli inglesissimi Oasis e grande appassionato di calcio, è stato uno dei primi a rilanciare il motto “it’s coming home” e ieri, su Twitter, ha praticamente commentato la partita in diretta. Quando però il match è terminato e l’Italia ha vinto, si è rassegnato e ci ha fatto i complimenti. Non ha avuto parole dolci per i giocatori della sua squadra, però. Liam Gallagher e i complimenti agli azzurri Liam Gallagher, a differenza di alcuni “uccellacci del malaugurio” che avevano previsto la sconfitta totale dell’Italia, ha avuto da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 luglio 2021) Londra, 12 lug –, ex frontman deglissimi Oasis e grande appassionato di calcio, è stato uno dei primi a rilanciare il motto “it’s coming home” e ieri, su Twitter, ha praticamente commentato la partita in diretta. Quando però il match è terminato e l’Italia ha vinto, si è rassegnato e ci ha fatto i complimenti. Non ha avuto parole dolci per i giocatori della sua squadra, però.e i complimenti agli azzurri, a differenza di alcuni “uccellacci del malaugurio” che avevano previsto la sconfitta totale dell’Italia, ha avuto da ...

