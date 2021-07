L’estate di Lorenzo Insigne e di Ciro Immobile: dove andranno i due calciatori della Nazionale? (Di lunedì 12 luglio 2021) dove andranno in vacanza i campioni della Nazionale di calcio? Mentre l’account ufficiale pubblica un emozionante video con il viaggio in aereo degli azzurri tra canti e brindisi, i profili Instagram di alcune donne del calcio suggeriscono le mete vacanziere che i loro mariti presto raggiungeranno. Gli scatti fotografici di Jessica Melena, nonché moglie di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 12 luglio 2021)in vacanza i campionidi calcio? Mentre l’account ufficiale pubblica un emozionante video con il viaggio in aereo degli azzurri tra canti e brindisi, i profili Instagram di alcune donne del calcio suggeriscono le mete vacanziere che i loro mariti presto raggiungeranno. Gli scatti fotografici di Jessica Melena, nonché moglie di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Oslolone : @Ruffino_Lorenzo è iniziato il ballo dell'estate, la delta dance, ma qui si pensa a festeggiare l'europeo per le st… - ILL_marty : Mattina di pulizie Con il concerto di Lorenzo negli stadi 2015, una vita fa. La gente, l'estate, i balli, San Siro… - SeravalleSergio : RT @BanciMonica: Prima che il vento si porti via tutto E che settembre ci porti una strana felicità Pensando a cieli infuocati Respira que… - okimilanisti : @Zoroback_023 Di lorenzo mi sembra gioca la finale dell’europeo mentre calabria consumava shisha per tutta l’estate - Italyseriusly : @Ruffino_Lorenzo Quando fu l’invenzione della curva l’estate scorsa? In che data? -

Ultime Notizie dalla rete : L’estate Lorenzo Lorenzo Marone: "Siate leggeri, prendiamoci la vita che c'è" La Repubblica