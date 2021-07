Laporta | «Rinnovo Messi? Le trattative stanno progredendo adeguatamente»

(Di lunedì 12 luglio 2021) Joanha parlato deldie del mercato del Barcellona: le parole del presidente del club Joanha parlato deldie del mercato del Barcellona prima di uno spettacolo del “Mago Pop”. Queste le sue parole. «Mi sono congratulato con Leo ed è molto contento, siamo tutti molto contenti. Sono contento per Leo perché è riuscito a riportare l’Argentina alla vittoria, insieme anche a Sergio Agüero . Sono felice anche per la famiglia di Leo e per il Barça, perché e ammirato. Le...

mi ha detto di stare tranquillo, che stiamo lavorando su questo tema e che siamo fiduciosi di raggiungere un accordo con Leo per continuare ancora per qualche anno - aggiunge - Lui per ...... 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Barcellona, Koeman: 'Messi? Preoccupato maha ...Laporta su Messi – Il rinnovo di Messi tarda a arrivare e il presidente del Barca Laporta, che è stato intercettato dai media prima dello spettacolo teatrale di Mago Pop ne ha parlato: “Mi sono congra ...Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha aggiornato i tifosi sullo stato della trattativa per il rinnovo di Leo Messi.