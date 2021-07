L’abito che Catherine Deneuve ha indossato a Cannes venduto all’asta (Di lunedì 12 luglio 2021) Quante volte avete sentito parlare di una battuta d’asta interessante che coinvolge pezzi appartenuti una volta ad un VIP? Tante, tantissime volte: questo perché non è atipico che alcune celebrità decidano di disfarsi di ciò che un tempo ha avuto un valore e che oggi, purtroppo, non lo ha più. È il caso di Catherine … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 12 luglio 2021) Quante volte avete sentito parlare di una battuta d’asta interessante che coinvolge pezzi appartenuti una volta ad un VIP? Tante, tantissime volte: questo perché non è atipico che alcune celebrità decidano di disfarsi di ciò che un tempo ha avuto un valore e che oggi, purtroppo, non lo ha più. È il caso di… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

focumeu_ : @spillailgossip A me fanno sempre: hai una voce così carina che non puoi essere così stronza… Well, l’abito non fa… - LuciaMirra2 : 'L'Italia è l'unico paese con il tacco e ieri si è messa l'abito da sera', Ermal che belle queste tue parole, sono… - Eretico7 : Pensieri: E' vero che l'abito fa il monaco? - joe_catanza : RT @onlyamour: Capitano imprevisti.. Invito a un evento che fai? Si realizza.. Ecco l'abito.. - sono_paola : @claudiascapin61 Concordo. Un abito semplice che non attiri l’attenzione la valorizzerebbe ancora di più. Comunque… -

Ultime Notizie dalla rete : L’abito che Paris Hilton, Kate Middleton, Bethenny Frankel (e non solo): l abito che mette d accordo tutte Vanity Fair Italia