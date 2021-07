Joao Mario saluta l’Inter sui social: “Grazie mille e in bocca al lupo per il futuro” (Di lunedì 12 luglio 2021) Oggi Joao Mario ha risolto il suo contratto con l’Inter, ecco il suo saluto ai nerazzurri su Instagram: “Grazie mille Inter e in bocca al lupo per il futuro”. Ricordiamo che il portoghese è già atterrato a Lisbona, e nelle prossime ore firmerà per il Benfica. Foto: Twitter personale Joao Mario L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 luglio 2021) Oggiha risolto il suo contratto con, ecco il suo saluto ai nerazzurri su Instagram: “Inter e inalper il”. Ricordiamo che il portoghese è già atterrato a Lisbona, e nelle prossime ore firmerà per il Benfica. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Il Club ha raggiunto un accordo con il calciatore Joao Mario per la risoluzione del contratto ?? - DiMarzio : #Inter | #JoaoMario in sede per le ultime formalità, poi ci sarà il #Benfica - Glongari : #Inter per Joao Mario si va sempre più verso la rescissione, poi firmerà con il #Benfica. Oggi firma anche… - mar_bor11 : @VesceraVincenzo @GuarroPas ma qui i polli sono quelli che sono stati ricattati negli ultimi sei anni, non chi fa l… - Antomore62 : @Prisco23934474 Piatek borriello kalinic rebic leao... Vengono a disquisire su Joao Mario.. Mah! -