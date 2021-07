Italia-Inghilterra, Chiellini e Bonucci, i leoni: «A questa età vale doppio, adesso vogliamo i Mondiali» (Di lunedì 12 luglio 2021) Tenera, anzi tenerissima, è la notte dei vecchi leoni, meravigliosi d'azzurro. Giorgio e Leonardo, Chiellini e Bonucci, sanno che da oggi la vita in fondo cambierà e il riverbero... Leggi su ilmattino (Di lunedì 12 luglio 2021) Tenera, anzi tenerissima, è la notte dei vecchi, meravigliosi d'azzurro. Giorgio e Leonardo,, sanno che da oggi la vita in fondo cambierà e il riverbero...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo Italia-Inghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Mancini… - SaraDelo__ : RT @lastgiuli: bellissimo che l'italia abbia vinto gli europei ma ancora più bello che l'italia abbia vinto gli europei in Inghilterra con… - FilippoCarmigna : Italia-Inghilterra: William, Kate e George, dall'euforia alla delusione finale -