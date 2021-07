Inps | Nisini a Orlando | “Nessuno vuole fare guerra ai poveri ma Rdc va rivisto”

(Di lunedì 12 luglio 2021) “Siamo al governo insieme, forze politiche diverse impegnate in un progetto di unità nazionale. Come è possibile pensare che qualcuno al governo vogliaai? La Lega poi ha sempre avuto una forte dimensione sociale, attenta ai bisogni della gente comune. Se vogliamo pensare però a migliorare la condizione di tante persone che si trovano senza lavoro, il Rdc deve essere completamenteperché proprio come emerge dal rapporto non ha svolto quella funzione di ponte nel ricollocare nel mercato del lavoro chi ne era al di fuori”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Tiziana, esponente ...

"Siamo al governo insieme, forze politiche diverse impegnate in un progetto di unità nazionale. Come è possibile pensare che qualcuno al governo voglia fare guerra ai poveri? La Lega poi ha sempre avu ...