Il premier olandese chiede scusa per aver riaperto troppo presto (Di lunedì 12 luglio 2021) Una frase sibillina che ha l’amaro sapore del mea culpa arrivato dopo una decisione sbagliata. A parlare è il premier olandese Mark Rutte che oggi, commentando i dati epidemiologici del suo Paese, ha chiesto scusa per aver riaperto troppo presto moltissime attività. Un allentamento delle restrizioni che ha provocato – come in molte altre zone d’Europa – una crescita esponenziale delle nuove infezioni, molto spesso provocate dalla variante Delta. E così, mentre i contagi in Olanda proseguono con il segno “più” da alcuni giorni, ecco arrivare nuove chiusure. Contagi in ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Una frase sibillina che ha l’amaro sapore del mea culpa arrivato dopo una decisione sbagliata. A parlare è ilMark Rutte che oggi, commentando i dati epidemiologici del suo Paese, ha chiestopermoltissime attività. Un allentamento delle restrizioni che ha provocato – come in molte altre zone d’Europa – una crescita esponenziale delle nuove infezioni, molto spesso provocate dalla variante Delta. E così, mentre i contagi in Olanda proseguono con il segno “più” da alcuni giorni, ecco arrivare nuove chiusure. Contagi in ...

Advertising

buscaddu : RT @neXtquotidiano: Il premier olandese chiede scusa per aver riaperto troppo presto - cesco_visco : RT @neXtquotidiano: Il premier olandese chiede scusa per aver riaperto troppo presto - neXtquotidiano : Il premier olandese chiede scusa per aver riaperto troppo presto - CdT_Online : Il primo ministro olandese a fine giugno aveva autorizzato la riapertura di molte attività: «Quello che pensavamo f… - bisagnino : Ah, il premier olandese è pure gay militante… Rutte in cul -