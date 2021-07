Il Green Pass europeo è già inutile? Tutte le limitazioni (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Geen Pass europeo rischia già di dover alzare bandiera bianca di fronte al diffondersi della variante Delta, che preoccupa in modo diverso i vari paesi. Con l’annuncio delle frontiere chiuse da mercoledì a chi non avrà completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, Malta fa da apripista nell’Ue introducendo nuove restrizioni ai viaggi, e altre ne seguiranno. Indicazioni Secondo la Commissione Europea, come spiegato nelle Faq pubblicate nella versione inglese del sito, al momento sono gli Stati membri a decidere se accettare un certificato di vaccinazione dopo una dose o dopo il completamento dell’intero ciclo di vaccinazione. Dunque ci si muove in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Geenrischia già di dover alzare bandiera bianca di fronte al diffondersi della variante Delta, che preoccupa in modo diverso i vari paesi. Con l’annuncio delle frontiere chiuse da mercoledì a chi non avrà completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, Malta fa da apripista nell’Ue introducendo nuove restrizioni ai viaggi, e altre ne seguiranno. Indicazioni Secondo la Commissione Europea, come spiegato nelle Faq pubblicate nella versione inglese del sito, al momento sono gli Stati membri a decidere se accettare un certificato di vaccinazione dopo una dose o dopo il completamento dell’intero ciclo di vaccinazione. Dunque ci si muove in ...

