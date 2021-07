(Di lunedì 12 luglio 2021) Un ordine del giorno per riconoscere una onorificenza cittadina ai componenti della delegazione della Nazionale italiana a Euro 2020 che hanno avuto e hanno rapporti con la città. Lo proporranno al consiglio comunale il Sindaco Marco Bucci e il consigliere delegato allo Sport Stefano Anzalone. «vuole premiare il valore, l’impegno, la professionalità e le L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Il Comune di Genova propone onoreficenza per Chiesa, Mancini, Lombardo e Vialli: Un ordine de… - CinqueNews : Euro 2020, il Comune di Genova verso l’onorificenza a Chiesa, Mancini, Lombardo e Vialli - InuUrbanistica : RT @urbanpromourbit: La nostra gallery sui media: I progetti della Camera di Commercio di Genova, di Confcommercio e del Comune di Rovereto… - urbanpromourbit : La nostra gallery sui media: I progetti della Camera di Commercio di Genova, di Confcommercio e del Comune di Rover… - LoHacker87 : RT @jacopogiliberto: la croce di san giorgio bandiera dell'inghilterra appartiene al comune di genova, titolare dei diritti, che dal medioe… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Genova

- Ildiconcederà un'onorificenza a l ct Roberto Mancini, al capodelegazione della Nazionale Gianluca Vialli, all'attaccante azzurro Federico Chiesa genovese di nascita e al genovese di .... Ildista pensando a un'onorificenza da tributare al 23enne Federico Chiesa , protagonista della cavalcata degli Azzurri verso il titolo europeo, e per gli altri personaggi chiave della ...Un ordine del giorno per riconoscere una onorificenza cittadina ai componenti della delegazione della Nazionale italiana a Euro 2020 che hanno avuto e hanno rapporti con la città. Lo proporranno al co ...Lo proporranno al consiglio comunale di Genova il sindaco Marco Bucci e il consigliere delegato allo Sport Stefano Anzalone. "Genova vuole premiare il valore, l'impegno, la professionalità e le ...