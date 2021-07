Europei 2021 | la Nazionale fa il “botto” anche in tv! Quasi 2 5 milioni di spettatori su Sky

(Di lunedì 12 luglio 2021) Domenica 11 luglio è stata una giornata storica per lo sport italiano e,, per Sky. Si è partiti nel corso del pomeriggio con la finale di Wimbledon tra il nostro Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Il numero uno del mondo ha conquistato il suo ventesimo titolo del Grande Slam al termine di un match tirato contro il tennista romano, chiuso solamente al quarto set. Gli ascolti su Sky e TV8 sono stati notevoli. Si è arrivati, infatti, ad oltre 4e 700 milamedi con il 34% di share se si considera la direttasu TV8, che per la Finale ha raccolto un’audience media di 3214 ...

...e ricoveri resta peraltro in parte frenato dai vaccini) e gli allarmi suscitati anche dagli affollamenti consentiti - allo stadio di Wembley o fuori - per le semifinali e la finale deglidi ...Gli azzurri non vincevano la competizione continentale da 53 anni quando, a Roma, la nazionale batté la Jugoslavia per 2 - 0. Era la squadra di Ferruccio Valcareggi, eguagliata adesso da quella di ...Festeggiamenti e caroselli fino a notte inoltrata anche in provincia di Avellino per festeggiare la conquista dell'Italia del titolo di campioni d'Europa. A partire ...Questo trofeo farà bene all'export, ma allora smettiamola con l'import di nomi: perché Betty e non Elisabetta, Emy e non Emanuela?