Covid | ultime news Bollettino | 888 casi e 13 decessi | tasso di positività all' 1 | 2% LIVE

Advertising

istsupsan : #covid ?? I casi segnalati nelle ultime due settimane sono stati sottoposti ad accertamento - ?? per la presenza di s… - LaGazzettaWeb : Covid in Italia: 888 nuovi casi e 13 morti nelle ultime 24 ore - infoitinterno : Covid, 13 decessi registrati nelle ultime 24 ore - infoitinterno : Covid, 888 nuovi casi nelle ultime 24 ore - tribuna_treviso : COVID VENETO / L'andamento della pandemia nell'ultimo bollettino della Regione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

I deceduti sono 13 nelle24 ore per un totale di 127.788 vittime del- 19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 4.272.163 (+888). I test/tamponi nelle24 ore ...BASILICATA - In Basilicata ieri sono stati processati 88 tamponi molecolari: nessuno è risultato positivo al- 19. E nelle24 ore sono state registrate le guarigioni di sei lucani. Lo ha ...PARIGI, 12 LUG - La chiusura delle scuole legata a Covid-19, che colpisce ancora "più di 156 milioni di studenti in diciannove Paesi", "non può più durare", altrimenti sarà una "catastrofe generaziona ...Sos Cuba. Un Paese in rivolta. E domenica scorsa la più grande degli ultimi 60 anni: migliaia di cubani sono scesi in piazza al grido: «Abbasso la dittatura». Più di ...