Como | contrabbando di profumi e farmaci al botulino | scatta il sequestro

IL GIORNO

, 12 luglio 2021 " Una borsa di farmaci botulinici , e una fornitura di profumi. Due carichi non ...non avevano assolto gli obbligazioni doganali e che sono stati quindi sequestrati per...diprevista dall'art. 292 del T. U. L. D., oltre all'evasione dell'IVA all'importazione ex art. 70 del D. P. R. 633/72. È stato inoltre interessato l'Ufficio delle Dogane di" ...Scoperti in Dogana dalla Guardia di finanza sulle auto di due cittadini svizzeri che stavano entrando in Italia ...Ma la Guardia di Finanza italiana di Como li ha fermati entrambi. Nel primo caso si tratta del tentativo di introdurre in Italia prodotti botulinici e filler - dal valore di 4'745 euro - attraverso la ...