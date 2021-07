Campioni d’Europa! Tutto meravigliosamente vero! (Di lunedì 12 luglio 2021) Non ci credeva nessuno ad un risultato del genere. Nessuno pensava che potesse accadere e invece è successo. La mattina del 12 luglio ci siamo alzati e ci siamo affacciati al balcone delle nostre abitazioni. Abbiamo respirato profondamente, guardato il cielo di un azzurro intenso e abbiamo detto “Campioni d’Europa”. La vittoria firmata Mancini, autore di un miracolo epocale per il calcio azzurro. Un’impresa basata sulla forza del gruppo, unito e pronto a Tutto. Una vittoria che scaccia via anche i detrattori di questa nazionale. Campioni d’Europa: che gara è stata? La prima sorpresa della serata è arrivata proprio dall’Inghilterra. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 luglio 2021) Non ci credeva nessuno ad un risultato del genere. Nessuno pensava che potesse accadere e invece è successo. La mattina del 12 luglio ci siamo alzati e ci siamo affacciati al balcone delle nostre abitazioni. Abbiamo respirato profondamente, guardato il cielo di un azzurro intenso e abbiamo detto “d’Europa”. La vittoria firmata Mancini, autore di un miracolo epocale per il calcio azzurro. Un’impresa basata sulla forza del gruppo, unito e pronto a. Una vittoria che scaccia via anche i detrattori di questa nazionale.d’Europa: che gara è stata? La prima sorpresa della serata è arrivata proprio dall’Inghilterra. ...

