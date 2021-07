Calcio | Roberto Mancini è il quinto ct azzurro a vincere Succede a Marcello Lippi

(Di lunedì 12 luglio 2021) A 53 anni di distanza dalla prima volta, l’Italia torna sul trono del Vecchio Continente calcistico a livello di nazionali e scrive una nuova pagina indelebile dello sport. La formazione tricolore, al termine di un percorso entusiasmante ma non privo di ostacoli, ha infatti vinto i Campionati Europei 2021 dimaschile imponendosi ai calci di rigore in finale sui padroni di casa dell’Inghilterra a Wembley. Il Commissario Tecnicoè riuscito in un’impresa straordinaria, portando il Bel Paese dalla mancata qualificazione ai Mondiali 2018 (sotto la guida tecnica di Gian Piero Ventura) fino al ...

FerdiGiugliano : Dichiarazione di Mario Draghi "Gli italiani celebrano il successo della nazionale ai campionati europei di calcio.… - RaiSport : ? La commozione di Roberto #Mancini: 'Ragazzi meravigliosi' Il ct #azzurro ???? dopo il trionfo in finale: 'Ora siamo… - Eurosport_IT : EMOZIONANTE ???? #Euro2020 | #ITA | #ENG | #ItaliaInghilterra | #Euro2020Final

Alla vigilia aveva trasformato Roberto Mancini in William Wallace, l'eroe di Braveheart, simbolo ... Il trionfo della Nazionale all'Europeo è un capolavoro firmato da Roberto Mancini, entrato nella Hall of Fame del calcio italiano ed internazionale attraverso un'impresa a cui, a parte lui stesso, nes ... vinto i Campionati Europei 2021 di calcio maschile imponendosi ai calci di rigore in finale sui padroni di casa dell'Inghilterra a Wembley. Il Commissario Tecnico Roberto Mancini è riuscito in ...