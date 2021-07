Belotti | il futuro ora è un rebus | quali piste per il ‘Gallo’?

(Di lunedì 12 luglio 2021) Terminato l’Europeo, in molti si chiedono quale sarà il destino di. Ci sono diversepercorribili Che ne sarà del? Un Europeo vissuto non in grande spolvero, ma che potrebbe al tempo stesso aprire diverse porte per il. L’etichetta di campione d’Europa rappresenta ad ogni modo un biglietti da visita importante, al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

