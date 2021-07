Basket | Troy Daniels a Milano e Jeremy Chappell a Brindisi accendono la giornata di mercato

(Di lunedì 12 luglio 2021) Si continuano a muovere le trame deldi Serie A, che fa registrare ancora una volta rilevanti aggiunte ai roster delle squadre italiane. Le protagoniste in quest’occasione sono due delle big del campionato italiano, anche se le cose da registrare ci sono in più luoghi. Arriva all’Olimpia, guardia ex NBA con sette diverse franchigie, le ultime delle quali Lakers e Nuggets, e 8.9 punti di media nella stagione 2017-2018, la sua migliore ai Phoenix Suns. Si tratta della sua prima volta in Europa, con un impatto tutto da vedere, ma una buona mano dall’arco. A ...

Arriva all'Olimpia Milano Troy Daniels, guardia ex NBA con sette diverse franchigie, le ultime delle quali Lakers e Nuggets, e 8.9 punti di media nella stagione 2017-2018, la sua migliore ai Phoenix ...
Approda in Italia l'ex giocatore dei Lakers, che vanta più di 300 gare tra i professionisti americani: "Non vedo l'ora di immergermi nella vostra cultura" ...