WTA Amburgo 2021: Jasmine Paolini vince il torneo di doppio in coppia con Jil Teichmann (Di domenica 11 luglio 2021) Jasmine Paolini vince per la prima volta un torneo di doppio sul circuito WTA in chiave maggiore. La toscana, in coppia con la svizzera Jil Teichmann, ha sconfitto con il punteggio di 6-0 6-4, in un’ora esatta, l’australiana Astra Sharma e l’olandese Rosalie van der Hoek. Anche per l’elvetica si tratta del primo successo nella specialità, escludendo la categoria del tutto intermedia dei WTA 125. Nel primo parziale, in tutte e tre le occasioni in cui la coppia italo-svizzera mette a segno il break, questo accade a 30. Non riescono mai, le avversarie, ad ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021)per la prima volta undisul circuito WTA in chiave maggiore. La toscana, incon la svizzera Jil, ha sconfitto con il punteggio di 6-0 6-4, in un’ora esatta, l’australiana Astra Sharma e l’olandese Rosalie van der Hoek. Anche per l’elvetica si tratta del primo successo nella specialità, escludendo la categoria del tutto intermedia dei WTA 125. Nel primo parziale, in tutte e tre le occasioni in cui laitalo-svizzera mette a segno il break, questo accade a 30. Non riescono mai, le avversarie, ad ...

