Vela | un successo la 36a Salò Sail Meeting

(Di domenica 11 luglio 2021) Sono 29 le imbarcazioni scese in acqua il 10 e 11 luglio per partecipare alla 36a edizione della, appuntamento fisso di metà estate per i monotipi gardesani, organizzato dalla Canottieri Garda in collaborazione con l’AssociazioneCrema. In gara nel Golfo didodici Dolphin81, dieci Protagonist 7.5 e sette Fun.: vince Giovanni Pizzati con Baraimbo II Tra i Dolphin81 è salito sul gradino più alto del podio Giovanni Pizzati (FragliaDesenzano), al timone di Baraimbo II, seguito da Marco ...

Advertising

uisptorino : RT @UispNazionale: La ripartenza della @UispVela con la prua verso i diritti. Dopo il successo di “10000 vele contro la violenza di genere”… - Uispress : RT @UispNazionale: La ripartenza della @UispVela con la prua verso i diritti. Dopo il successo di “10000 vele contro la violenza di genere”… - UispNazionale : La ripartenza della @UispVela con la prua verso i diritti. Dopo il successo di “10000 vele contro la violenza di ge… - rio_vela : @DanRViola @BarbaraBorelli2 Cioè? Cosa sarebbe successo se Moro fosse stato liberato? - rio_vela : @MCrisFalaschi Pensi che tutti sappiano cosa sia successo a via Fani? -

Ultime Notizie dalla rete : Vela successo

Cronache Maceratesi

... questo eccezionale yacht aè un vero spettacolo, per non parlare della sua storia nelle regate di, come nella Loro Piana Superyacht Regatta. Ohana è uno sloop flybridge che raggiunge ......scorse settimane con la Giornata dello Sport che si è tenuta ai campi da tennis e Montenero in,... intitolata 136 Identità Molise, di Franco Cappellari, già esposta con notevolepresso l'...Giornata strepitosa per la vela olimpica italiana giovanile in quel di Gdynia (Polonia), sede dei Campionati Mondiali Junior 2021 delle classi Nacra 17, 49er e 49erFX. Dopo lo splendido trionfo di Gia ...A due settimane esatte dalle prime regate veliche dei Giochi di Tokyo, la vela olimpica azzurra incassa una ventata di ottimismo sul futuro, conquistando in un giorno solo ben due titoli mondiali giov ...