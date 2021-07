Variante Delta, Ciciliano (Cts): «Eventi solo col green pass, per averlo 2 dosi di vaccino» (Di domenica 11 luglio 2021) Non ci sono più scuse, chi vuole vaccinarsi, può vaccinarsi. «Giusto pensare a una formula di premialità, lasciando partecipare ad Eventi come spettacoli o manifestazioni... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 luglio 2021) Non ci sono più scuse, chi vuole vaccinarsi, può vaccinarsi. «Giusto pensare a una formula di premialità, lasciando partecipare adcome spettacoli o manifestazioni...

Advertising

RobertoBurioni : La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol - SkyTG24 : Dal Regno Unito, uno dei Paesi dove la #varianteDelta è maggiormente diffusa, arriva uno studio che potrebbe aiutar… - Agenzia_Ansa : Aumentano le segnalazioni in Europa di variante delta, in particolare fra tifosi e turisti. Lo sottolinea una circo… - _MagliaNera_ : Noi campioni, voi variante Delta. - SimoneLimuti : Raga attenti alla variante Delta -