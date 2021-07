Ultime Notizie Roma del 11-07-2021 ore 10:10 (Di domenica 11 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio la variante Delta preoccupa l’Europa focolai si moltiplicano durante le vacanze tra i tifosi una circolare del Ministero della Salute avverte che le autorità sanitarie finlandesi hanno individuato casi di covid tra 4500 tifosi di ritorno dalle partite in Russia del campionato europeo di calcio tra il 21 e il 25 giugno anche le autorità olandesi riportano di un notevole aumento di casi tra studenti di ritorno da Palma di Maiorca e dall’algarve secondo le previsioni in Europa al 70% delle nuove infezioni sarà dovuto alla variante Delta entro l’inizio di agosto e il 90% entro la ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 luglio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio la variante Delta preoccupa l’Europa focolai si moltiplicano durante le vacanze tra i tifosi una circolare del Ministero della Salute avverte che le autorità sanitarie finlandesi hanno individuato casi di covid tra 4500 tifosi di ritorno dalle partite in Russia del campionato europeo di calcio tra il 21 e il 25 giugno anche le autorità olandesi riportano di un notevole aumento di casi tra studenti di ritorno da Palma di Maiorca e dall’algarve secondo le previsioni in Europa al 70% delle nuove infezioni sarà dovuto alla variante Delta entro l’inizio di agosto e il 90% entro la ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Blinken: "Condanniamo minacce Isis contro Italia e Di Maio. Insieme sconfiggeremo terroristi" "Le ultime minacce di daesh contro Luigi Di Maio e l'Italia sono inaccettabili. L'Unione europea è ... soprattutto nei confronti di target di alto livello, anche istituzionale, né vi sono notizie di ...

Allarme variante Delta e contagi in Sardegna, le zone bianche diventano a rischio Il problema è finito nelle ultime ore sul tavolo del Comitato Tecnico Scientifico , dell' Istituto ... (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Scuole, spostamenti e nuove misure: il premier&...

Coronavirus ultime notizie. Cluster tra studenti a Malta, bloccati 120 italiani Il Sole 24 ORE A25: chiusure notturne tratta Pratola/Sulmona-Cocullo La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, nell'ambio del monitoraggio dei viadotti, è necessario eseguire delle verifiche tecniche in assenza di traffico nella tratta in oggetto. (ANSA) ...

Tensione Conte-Grillo sulla giustizia, scontro nel M5s E' una polveriera il Movimento 5 stelle, il giorno dopo il via libera in Consiglio dei ministri alla riforma della giustizia. Tornano a spirare venti di scissione, perché riemerge con forza la contrap ...

