Tempi difficili per il Reddito di Cittadinanza, si avvicina il referendum per abolirlo (Di domenica 11 luglio 2021) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi torna a farsi sentire stavolta con la proposta di un referendum. L’idea è quella di abolire il Reddito di Cittadinanza. Era da tempo che Matteo Renzi, guida di Italia Viva, non si faceva sentire su temi delicati: il politico torna ora ad esprimersi sul Reddito di Cittadinanza, il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 11 luglio 2021) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi torna a farsi sentire stavolta con la proposta di un. L’idea è quella di abolire ildi. Era da tempo che Matteo Renzi, guida di Italia Viva, non si faceva sentire su temi delicati: il politico torna ora ad esprimersi suldi, il L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

IlContiAndrea : @GGspecial Diciamo anche che è un’ottima occasione di spot in tempi difficili ?? (calcio etc etc) - alexxcouttinho : Viviamo in tempi difficili, non è per piacere ???? - Osvaldo73238685 : @GiuseppeConteIT @GIConfindustria Presidente,sono tempi difficili x tutti ma soprattutto per noi cittadini, in pros… - Valegentile10 : #noddlzan Verranno tempi difficili; gli uomini saranno egoisti amanti del denaro vanagloriosi superbi bestemmiatori… - ANTOALCA3000 : @Gimax38 Beh. Sarebbe un gran bel acquisto in questi tempi difficili -